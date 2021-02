Lockdownmaatregelen zitten verkopen nieuwe auto’s dwars

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in de eerste maand van het nieuwe jaar ver weggezakt. Volgens BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC is dit mede te wijten aan de showroomsluitingen als gevolg van de lockdownmaatregelen. Bovendien speelde mee dat veel kopers van elektrische voertuigen het papierwerk voor 1 januari op orde wilden hebben, om zodoende tot 2025 te kunnen profiteren van gunstigere bijtellingsregels.

Volgens de brancheorganisaties werden in januari 35.193 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat was een vijfde minder dan in januari 2020. Het betekende qua verkopen de slechtste januarimaand deze eeuw. Volkswagen was ‘traditiegetrouw’ het populairste merk met een marktaandeel van ruim 10 procent. Het best verkochte type auto was de Volvo XC40, waarvan er 1036 op kenteken werden gezet.

In het verleden gold januari vaak als topmaand om een auto te registreren, omdat veel kopers deze vanwege het vermeende effect op de restwaarde in het nieuwe jaar op kenteken wilden zetten. Sinds 2013 ebt dat effect weg, aangezien de fiscale bijtellingsregels voor zakelijke rijders vrijwel jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Dit resulteerde ook in een piek in december.

Vorig jaar werden ruim 356.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een vijfde minder dan een jaar eerder. Voor dit jaar gaan BOVAG en RAI Vereniging uit van economisch herstel en daarmee een niveau van 400.000 registraties. Autodealers zouden volgens de brancheverenigingen ook moeten kunnen profiteren van de ophanden zijnde plannen van het kabinet om ‘click and collect’ voor alle winkelbedrijven binnenkort toe te staan. Daarmee zouden ook kopers van auto’s op afspraak weer naar de showrooms mogen komen.