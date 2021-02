Vrijwel alle bewoners Engelse verpleeghuizen gevaccineerd

Vrijwel alle bewoners van de verpleeghuizen in Engeland zijn gevaccineerd tegen corona. De Britse premier Boris Johnson spreekt over een cruciale mijlpaal in de strijd tegen het virus.

Bij ruim 10.000 Engelse verpleeghuizen met oudere bewoners is nu een eerste prik aangeboden, aldus de nationale gezondheidsdienst NHS. Het is echter niet duidelijk hoeveel personen de vrijwillige inenting hebben geweigerd. Ook waren enkele tehuizen nog niet toegankelijk door een lokale brandhaard, melden Britse media.

De volgende fase tegen corona moet over twee weken in heel Groot-Brittannië zijn bereikt. Het gaat dan om alle andere mensen die het meeste risico lopen bij een besmetting, zoals alle ouderen in verpleeghuizen en hun verzorgers, en alle 70-plussers. In totaal zouden dan 15 miljoen Britten een eerste dosis hebben gekregen.

Door de coronacrisis moeten inmiddels tienduizenden Britten extreem lang op een operatie wachten. Bij het begin van de coronapandemie een jaar geleden stonden er 1600 patiënten op de wachtlijst, inmiddels 192.000. In de ziekenhuizen worden ruim 34.000 Covid-19-patiënten behandeld. Ruim 3800 van hen worden beademd.