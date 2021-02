‘Laat afhalen bestelling eerste stap zijn naar heropenen winkels’

Het kunnen afhalen van bestellingen in winkels zou ‘geweldig’ zijn, maar ook een opstapje naar het heropenen van winkels. Daarmee reageert winkeliersvereniging INretail op het bericht dat het kabinet de mogelijkheid tot afhalen bij winkels bekijkt. Winkeliers pleiten al sinds het begin van de tweede lockdown in december voor deze optie. ‘De nood is zo enorm hoog”, zegt INretail.