19.000 handtekeningen tegen verbod smaakjes e-sigaret

Voormalige rokers die zijn overstapt op e-sigaretten, zogeheten dampers, zijn bang om terug te vallen op sigaretten en shag als smaakjes worden verboden, stelt de organisatie. De smaakjes spelen volgens Acvoda een belangrijke rol in het overstappen van roken naar dampen. Patrick Hoekstra, die de petitie startte, zegt van zijn verslaving te zijn afgekomen ‘juist doordat het niet smaakt naar tabak”.

Acvoda vindt dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) ‘onzinnige’ redenen aanvoert voor het verbod, dat de staatssecretaris in juni vorig jaar aankondigde. Acvoda-voorzitter Sander Aspers zegt dat de staatssecretaris met een verbod hoopt te voorkomen dat jongeren aan roken beginnen door een e-sigaret, maar dat dat ‘nergens op is gebaseerd’ en dat een verbod leidt tot meer rokers. ‘De internationale wetenschap is het hierover eens en ook het RIVM stelt dat smaakjes een rol kunnen spelen om rokers te laten overstappen naar de e-sigaret. Wij zien in onze gemeenschap ook niemand die eerst is gaan dampen en daarna roken, dus van een opstapje is simpelweg geen sprake.’

Meesten willen van verkoop af

Twee derde van de Nederlanders zou intussen van sigarettenverkoop in de supermarkt af willen, het liefst al per 2022, meldde het AD op basis van nieuw onderzoek in opdracht van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

De organisaties waarschuwen daarnaast al langer dat ook winkeliers lijden onder een verbod. Het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers trok onlangs aan de bel over de gevolgen van het afschaffen van tabaksverkoop in supermarkten. Dat kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid van dorpen, omdat het wegvallen van de tabaksomzet veel dorpssupermarkten fataal zou kunnen worden. Bij kleinere winkels is de verkoop van tabak namelijk een belangrijk deel van de omzet.

Het kabinet wil dat per 2024 geen sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten meer verkocht wordt in supermarkten. In 2023 moet de verkoop via internet al aan banden gelegd worden.