Winkels kunnen mogelijk volgende week weer open voor het afhalen van bestellingen. Het kabinet kijkt serieus naar die mogelijkheid, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van De Telegraaf.

Een definitief besluit is er nog niet. Met name de vrees voor de Britse coronavariant, die een stuk besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus, maakt elke mogelijke versoepeling nu nog erg onzeker.