‘Ook Pfizer en BioNTech beloven extra doses vaccins aan EU’

De Europese Unie kan mogelijk meer coronavaccins tegemoetzien die door farmaceut Pfizer in samenwerking met het Duitse BioNTech zijn ontwikkeld. Financieel en operationeel directeur Sierk Poetting van BioNTech geeft in het Duitse blad Der Spiegel aan dat tientallen miljoenen doses eerder zouden kunnen worden geleverd dan verwacht.

Volgens Poetting zouden in het tweede kwartaal tot 75 miljoen dosis eerder naar de EU kunnen gaan. Hij sprak in het blad van een aantal positieve ontwikkelingen in het productieproces, waaronder een uitbreiding van het aantal samenwerkingspartners.

Wereldwijd belooft BioNTech een productiestijging van maar liefst 50 procent. ‘Om aan de toegenomen wereldwijde vraag te voldoen, zijn we van plan om in 2021 twee miljard doses van ons Covid 19-vaccin te produceren”, aldus Poetting tegen Der Spiegel. ‘Om dit te bereiken, zullen wij onze eerder geplande productie van 1,3 miljard doses vaccin met meer dan 50 procent verhogen. Acties om onze productiecapaciteit uit te breiden liggen op schema.’

Eerder maakte AstraZeneca bekend de Europese Unie in februari en april niet 31 miljoen, maar 40 miljoen van de afgesproken 80 miljoen doses van zijn coronavaccin te leveren. Die leveringen beginnen bovendien een week eerder dan gepland.