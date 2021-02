Internationale gemeenschap reageert bezorgd op coup Myanmar

De internationale gemeenschap heeft bezorgd gereageerd op de staatsgreep in Myanmar. De Verenigde Staten en Australië riepen het leger op opgepakte leider Aung San Suu Kyi en andere gevangenen vrij te laten. De woordvoerder van VN-topman António Guterres noemde de ontwikkelingen een ‘grote klap voor de democratische hervormingen’ in het land.

Australië zegt erg bezorgd te zijn over de berichtgeving rondom de situatie. ‘We roepen het leger op de wet te volgen, geschillen op een wettige manier op te lossen en iedereen die onrechtmatig is opgepakt onmiddellijk vrij te laten”, zegt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne in een verklaring.

De Amerikaanse president Joe Biden is over de arrestaties ingelicht. De Amerikaanse regering zegt actie te ondernemen als de arrestanten niet vrij worden gelaten. ‘De VS zullen actie ondernemen als de verantwoordelijken deze stappen niet terugdraaien”, staat in een verklaring van het Witte Huis.

Vasthouden aan rechtsstaat

Ook landen in de regio volgen de situatie in Myanmar op de voet. Singapore en India liet weten zich grote zorgen te maken. ‘We vinden dat vastgehouden moeten worden aan de rechtsstaat en het democratische proces”, meldt het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maleisië roept op tot een vreedzame oplossing voor het conflict over de verkiezingen in Myanmar. ‘Maleisië steunt een voortzetting van de discussie tussen Myanmarese leiders om negatieve gevolgen voor de inwoners en het land Myanmar te voorkomen”, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Vooral met het oog op de huidige, lastige situatie rond de Covid-19-pandemie.’