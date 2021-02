Crisis zadelt Ryanair op met kwartaalverlies van 321 miljoen euro

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft het laatste kwartaal van vorig jaar een verlies van 321 miljoen euro geleden. Naast een verlies van 306 miljoen euro, een direct gevolg van de coronacrisis, was de luchtvaartmaatschappij ook 15 miljoen euro kwijt aan een afschrijving op brandstofcontracten.

Het verlies van Ryanair staat niet op zichzelf. Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd staan zwaar onder druk door virusangst, reisrestricties en andere maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook Ryanair hield in de belangrijke eindejaarsperiode een groot deel van zijn vloot aan de grond. Vliegtuigen die wel vlogen zaten daarnaast minder vol. Het aantal passagiers daalde op jaarbasis met 78 procent naar 8,1 miljoen reizigers.

De totale omzet in het slotkwartaal van 2020, het derde kwartaal van het boekjaar van Ryanair, daalde met 82 procent tot 340 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder, voor de crisis, zette Ryanair een omzet van 1,9 miljard euro in de boeken. Daarbij resteerde een winst van 88 miljoen euro.

Minder reizigers dan verwacht

Voor het hele boekjaar rekent Ryanair op een verlies van 950 miljoen euro. Daarbij zal de maatschappij tussen de 26 miljoen en 30 miljoen reizigers hebben vervoerd. Dat is minder dan de 35 miljoen waar eerder rekening mee werd gehouden. Dit komt vooral door nog strengere maatregelen die in verschillende Europese landen zijn genomen.

Volgens Ryanair blijft onzeker hoe de situatie er in de nabije toekomst uitziet. Het bedrijf hoopt op een geleidelijk herstel van de vraag, afhankelijk van het tempo van vaccinaties. In de grootste markt het Verenigd Koninkrijk gaat dit wat sneller dan in de Europese Unie.