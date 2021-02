Ook Russische justitie wil gevangenisstraf voor Navalni

Navalni zit momenteel in voorarrest. De autoriteiten arresteerden hem op een vliegveld in Moskou toen hij vorige maand terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een medische behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. De Russische autoriteiten verwijten de politicus dat hij zich in die periode niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd.

Justitie wil dat Navalni zijn voorwaardelijke gevangenisstraf nu ook moet uitzitten. De rechter buigt zich daar verwachting komende dinsdag over. De arrestatie van Navalni zorgt ondertussen voor onrust in Rusland. Aanhangers van de oppositieleider gingen ook zondag weer de straat op om zijn vrijlating te eisen. De politie pakte volgens een protestmonitorgroep zeker 5000 mensen op.