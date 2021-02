ANWB: ‘Ga niet de weg op’

Vooral in Noord-Holland rond Amsterdam zijn al veel ongelukken gebeurd wegens gladheid. Zo was op de A9 van Alkmaar richting Amsterdam een ongeval. De A5 is bij de aansluiting met de A10 in beide richtingen dicht wegens ongevallen. Meerdere verbindingswegen zijn er dicht. Ook elders in Noord-Holland zijn veel problemen op de weg door de gladheid, zoals op de A8, aldus Vriezen.

De A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem is eveneens dicht wegens een ongeluk. Ook op de A1 van Hengelo richting Apeldoorn was een ongeluk, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Ook op de A6 bij Muiden en op de A28 bij Ommen is het eveneens mis.

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege ‘verraderlijke gladheid door ijzel”. In Groningen geldt code geel omdat plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw.

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer 4 graden kan vriezen.

Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag in de tweede helft van de ochtend weer.