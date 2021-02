Australië en VS eisen ‘onmiddellijke’ vrijlating Suu Kyi

Australië zegt erg bezorgd te zijn over de berichtgeving rondom de situatie. ‘We roepen het leger op de wet te volgen, geschillen op een wettige manier op te lossen en iedereen die onrechtmatig is opgepakt onmiddellijk vrij te laten”, zegt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne in een verklaring.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden is over de arrestaties ingelicht. De Amerikaanse regering zegt actie te ondernemen als de arrestanten niet vrij worden gelaten. ‘De VS zullen actie ondernemen als de verantwoordelijken deze stappen niet terugdraaien”, staat in een verklaring van het Witte Huis.

Spanningen

Het leger van Myanmar heeft in de nacht van zondag op maandag een staatsgreep gepleegd. Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won, is opgepakt, meldde een woordvoerder van de NLD eerder. Ook meerdere andere prominente leden van de partij en de president Win Myint zijn gearresteerd.

De afgelopen dagen liep de spanning tussen de regering en het leger van Myanmar op in de nasleep van de verkiezingen van afgelopen november. Volgens het leger heeft er bij de verkiezingen, die met een grote meerderheid door de regeringsleider gewonnen werden, fraude plaatsgevonden. Hierdoor werd al gevreesd voor een staatsgreep.

Zorgen

Australië en de VS roepen op de verkiezingsuitslag te waarborgen. Japan laat weten nog niet van plan te zijn Japanners uit Myanmar weg te halen. Wel zegt de regering de situatie in de gaten te houden.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Antonio Guterres heeft de militaire arrestaties veroordeeld en zegt zich ernstig zorgen te maken. ‘Deze ontwikkelingen vormen een serieuze tegenslag voor de democratische hervormingen in Myanmar”, stelt hij. De Veiligheidsraad van de VN komt deze week bijeen om de ‘problematische’ situatie in Myanmar te bespreken.