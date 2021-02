Deadline voor partijen die op het stembiljet willen

Politieke partijen die willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten uiterlijk maandag hun kandidatenlijst inleveren bij de Kiesraad. Aan het einde van de week moet blijken welke partijen alle benodigde papieren hebben overhandigd, en daarmee in maart op het stembiljet komen te staan.

De kiesraad liet in december weten dat een recordaantal van 89 partijnamen was geregistreerd voor de verkiezingen, maar dat betekent niet dat er zoveel partijen meedoen. Partijen moeten bijvoorbeeld ook per kieskring dertig ondersteuningsverklaringen inleveren.

Dinsdag wordt bekendgemaakt wie er allemaal een lijst heeft ingeleverd. Partijen waarvan nog niet alle papieren in orde zijn, krijgen daar nog enkele dagen de tijd voor. Op vrijdag maakt de Kiesraad bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn.