Zeker 120 arrestaties bij anti-regeringsprotest Wit-Rusland

Op videobeelden van de demonstraties is te zien dat demonstranten door mannen in zwarte uniformen worden opgepakt en in bussen gestopt.

Sinds de presidentsverkiezingen op 9 augustus vorig jaar gaan vrijwel iedere zondag duizenden Witrussen de straat op om te demonstreren tegen de president.

De 66-jarige Loekasjenko riep zichzelf na de omstreden presidentsverkiezingen uit tot winnaar met 80,1 procent van de stemmen, na 26 jaar aan de macht te zijn geweest. De democratische beweging ziet oppositieleider Svetlana Tichanovskaja als de winnaar. Ze is naar het Litouwen gevlucht.

De Europese Unie heeft bezwaar gemaakt tegen het verloop van de verkiezingen en het harde optreden tegen de oppositie. De EU stelde al sancties in tegen tientallen personen rond Loekasjenko. Zij mogen de EU niet meer in en hun tegoeden bij Europese banken zijn bevroren.