AstraZeneca levert EU toch 9 miljoen coronavaccins meer

AstraZeneca levert de Europese Unie in februari en april niet 31 miljoen, maar 40 miljoen doses van zijn coronavaccin. De leveringen beginnen bovendien een week eerder dan gepland, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

De EU en de vaccinfabrikant raakten verwikkeld in een hoogopgelopen ruzie over de leveringen sinds AstraZeneca aankondigde voorlopig veel minder te kunnen leveren dan afgesproken. De productie in een Belgische fabriek zou haperen.

Nederland rekende in het eerste kwartaal op miljoenen doses van het Brits-Zweedse bedrijf, maar moet nu waarschijnlijk genoegen nemen met ongeveer 1,5 miljoen.