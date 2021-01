Politie verricht nog meer aanhoudingen voor opruiing

Zondagochtend werd de 34-jarige inwoner van Wassenaar aangehouden nadat hij zich op verzoek van de politie kwam melden. Hij had in teksten op sociale media opgeroepen om zondagavond samen te komen in Den Haag. Hij zit vast en wordt maandag voorgeleid, aldus de politie.

Een 18-jarige man werd zondagochtend aangehouden in een woning in Alkmaar. Ook hij wordt verdacht van opruiing via sociale media. In dezelfde zaak werd dinsdag al een 15-jarige aangehouden. Beiden hadden maandag oproepen tot ongeregeldheden en rellen dinsdagavond in Alkmaar.

Beheerder

Zaterdagavond meldde zich een 20-jarige Haarlemmer bij politie. Hij zou de beheerder zijn van een groep met 500 mensen op Telegram, waarin meerdere berichten gedeeld werden met oproepen tot rellen en geweld tegen de politie. Onderzocht wordt in hoeverre de man deze berichten zelf plaatste.

Zaterdag werden ook vijf personen aangehouden op verdenking van opruiing. Een 17-jarige jongen uit Nieuw-Vossemeer werd in de avond op het politiebureau in Bergen op Zoom gearresteerd. Dezelfde avond volgden een 17-jarige man en 19-jarige vrouw uit Roosendaal. In Tilburg werden twee mannen van 24 en 28 thuis gearresteerd. Alle vijf zitten vast voor verder onderzoek.

Opruiing, het aanzetten tot strafbare feiten, wordt door de politie zwaar gewogen. Zij zegt intensief te investeren ‘in de opsporing van mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen”. Dat heeft naast deze aanhoudingen al tot meer arrestaties geleid. De politie waarschuwt dat het plaatsen en delen van opruiende berichten grote gevolgen kan hebben. ‘Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad. En een strafblad heeft grote gevolgen voor je toekomst”, aldus de politie. Ze roept daarom op dit soort berichten niet te delen of te plaatsen.