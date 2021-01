CNV ziet heropenen basisscholen niet zitten

‘Zo niet dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is”, reageert CNV op een uitgelekt advies van het Outbreak Management Team (OMT). De regering wil de basisscholen in de week van 8 februari weer openen. Op het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag onder andere hierover.

‘Hoewel het er niet op lijkt dat de pandemie in een rustiger vaarwater is gekomen, worden de nadelen van fysiek gesloten basisonderwijs te groot geacht. We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder docenten toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd”, aldus onderwijsbond CNV.