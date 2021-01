Branchevereniging blij met ‘vluchtstrook’ voor winkeliers

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is blij dat de regering naar verluidt overweegt om bestellingen bij winkels afhalen mogelijk te maken. Directeur Eus Peters vergelijkt dat met een vluchtstrook die opengaat nadat een weg versperd is geraakt bij een ongeluk. ‘Winkeliers gaan hier geen winst op maken en het is ook niet de oplossing voor onze problemen. Daarvoor moeten we echt weer open kunnen. Maar het is een hoopvolle eerste stap.’