Venray voorkomt aangekondigde rellen door grootscheepse controles

Bij de invalswegen hielden politie en boa’s 90 voertuigen staande en controleerden 270 mensen. Zo’n 80 mensen werden preventief gefouilleerd. De politie zette deze maatregelen in na oproepen om zaterdagavond te gaan rellen in Venray.

Burgemeester Luc Winants had een noodverordening ingesteld en Venray tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Dat maakt het mogelijk mensen ook zonder aanleiding aan te houden en te fouilleren. ‘De via sociale media aangekondigde rellen bleven uit”, aldus een woordvoerder van de gemeente zondag.

Drone

Zo’n dertig agenten van de politie hielden samen met boa’s en medewerkers van een beveiligingsbedrijf de ontwikkelingen in de gaten. Later zaterdagmiddag kregen zij hulp van de mobiele eenheid en speciale aanhoudingseenheden. De handhavers hielden via een drone overzicht over de situatie. ‘Met de noodverordening in de hand werden sensatiezoekers uit andere gemeenten al aan de grenzen van de gemeente Venray opgevangen en teruggestuurd. Kentekens werden opgenomen”, aldus de woordvoerder.

‘De signalen die we kregen waren serieus”, zei burgemeester Winants na afloop. ‘Die konden we niet negeren. We hebben ons goed voorbereid, maar naar mijn idee niet overdreven. Als we niets hadden gedaan en het was uit de hand gelopen was de schade veel groter geweest. Ook de complimenten aan de ondernemers en de inwoners van onze gemeente, die ogen en oren open hielden en ons tipten.’