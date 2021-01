Duitse tiener en Oostenrijker gedood door lawine in Tirol

Bij twee lawines in het Oostenrijkse Tirol zijn een Duitse tiener en een Oostenrijker om het leven gekomen. De lawines vonden zaterdag plaats in de skigebieden Kühtai en Axamer Lizum, meldt de Oostenrijkse politie.

De lawinewaarschuwingsdienst meldde zeven lawines in Tirol waar mensen bij betrokken waren. Afgezien van de twee doden vielen er geen verdere slachtoffers of gewonden.

Het Duitse slachtoffer is volgens de politie een 16-jarige uit München die in Innsbruck woonde. De jongen was met twee vrienden off-piste gegaan. Toen de jongen op 2150 meter hoogte ten val kwam, vond er plotseling een zogeheten plaklawine plaats, waarbij een heel stuk van de bovenste sneeuwlaag abrupt naar beneden komt. De vrienden van het slachtoffer waarschuwden daarop de reddingsdiensten. Het slachtoffer werd twee uur later gevonden door een reddingshond, een halve meter onder de sneeuw. Hij was toen al overleden.

Een Oostenrijkse skiër kwam in de buurt van de Widdersberg in een plaklawine terecht. Twee andere wintersporters die in de buurt waren konden de man, die twee meter onder de oppervlakte lag, opsporen met behulp van zoekapparatuur. Reanimatiepogingen door de hulpdiensten mochten echter niet meer baten.