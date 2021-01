Man berooft in Breda behulpzame man en bespuugt agent

Een 31-jarige man is zaterdag in Breda opgepakt voor het beroven van een man die hem wilde helpen en voor het bespugen van een agent. Na het bespugen van de agent riep hij dat hij corona had, meldt de politie.

De behulpzame man van 21 jaar zag de 31-jarige man zaterdagmiddag op de Tramsingel buiten liggen slapen. Hij lag bij een portiek van een flat, onder enkele brievenbussen. De 21-jarige man had net in de buurt zijn bromfiets geparkeerd. Hij vroeg of de man onder de brievenbussen soms hulp nodig had. Die reageerde echter direct agressief en duwde het slachtoffer naar de grond.

De agressieve man greep de telefoon van het slachtoffer en stopte hem in zijn jaszak. De 21-jarige man wist bij een daaropvolgende worsteling zijn telefoon weer terug te krijgen, maar merkte vervolgens wel dat zijn bromfietssleutels waren verdwenen. De dader liep daarna weg.

Het slachtoffer belde de politie. De verdachte liep nog in de omgeving rond en werd al snel aangehouden. De sleutels zaten in zijn broekzak. Tijdens de rit naar het politiebureau bespuugde de 31-jarige man een agent en riep hij dat hij corona had. De man zit nog vast.