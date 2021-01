Aanhangers Navalni de straat op: honderden arrestaties

Waarnemers spreken over 261 arrestaties in meerdere steden. Betogers gaan onder meer de straat op in het Russische Verre Oosten. Daar verzamelden zich demonstranten op een plein in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. ‘Het verlangen om in een vrij land te leven is groter dan de angst om aangehouden te worden”, zei een 25-jarige student.

De grootste demonstratie wordt later verwacht in Moskou. Daar wil de oppositie onder meer demonstreren bij het gebouw van veiligheidsdienst FSB. De politie heeft meerdere metrostations laten sluiten. Afgelopen weekend deden tienduizenden Russen mee aan protesten voor de vrijlating van Navalni. Toen arresteerde de politie duizenden mensen.

De autoriteiten arresteerden Navalni op een vliegveld in Moskou toen hij deze maand terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een medische behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. De Russische autoriteiten verwijten de politicus dat hij zich in die periode niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd.