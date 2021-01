Festivalbaas trots op veerkracht IFFR na coronategenslag

Het IFFR is vanwege de coronacrisis opgesplitst in twee delen. Het festival begint van 1 tot 7 februari met online vertoningen die in het teken staan van de competitieprogramma's en eindigt met een feestelijk programma in de week van 2 tot 6 juni. En ook in de periode daartussen zijn er allerlei activiteiten.

"Een jaar geleden zou ik zeker niet hebben gedacht dat ik de eerste zou zijn die een digitale editie zou organiseren. Omdat het mijn eerste is, is het sowieso al een nieuwe ervaring maar nu had ik niets aan alle draaiboeken. Die kon ik uit het raam gooien", aldus Kaludjercic. "Een maand geleden hadden we nog stille hoop dat we een gedeelte van het programma komende week nog konden vertonen in de bioscopen maar dat ging na de laatste persconferentie helaas niet meer door", zegt Kaludjercic. "Hopelijk kunnen we in juni weer een groot publiek verwelkomen."

De openingsfilm van het IFFR is maandag de Deense hitfilm Riders of Justice met Mads Mikkelsen. Direct een van de hoogtepunten, vindt Kaludjercic. "Een vermakelijke en verrassende film. Een mooie om het IFFR mee te openen."