Jongerenvereniging VVD: CDA’er Omtzigt liberaal van het jaar

"Liberalen zijn van nature kritisch op de overheid en waken ervoor dat overheidsmacht niet ten koste gaat van individuele vrijheden", zegt JOVD-voorzitter Hilde Wendel. "Om dit te bewerkstelligen zijn standvastige volksvertegenwoordigers nodig die de overheid tot in de puntjes controleren."

De JOVD'ers prijzen Omtzigt voor het onthullen van de affaire met de kinderopvangtoeslag. Het duurde jaren voordat de affaire aan het licht kwam. Dat laat volgens de jonge liberalen zien hoe moeilijk het voor een Kamerlid is om op te boksen tegen een overheid die een leger van ambtenaren tot haar beschikking heeft".

In een digitale speech voor de leden van de JOVD zei Omtzigt "enorm vereerd" te zijn, en het "moedig" te vinden dat hij als CDA'er de prijs krijgt. "Ergens is het alsof de Ajax-aanhang een Twente-speler tot ‘man of the match’ uitroept. Ik zie het als een uitgestoken hand, als een gedeelde analyse van problemen. Dat is moedig en belangrijk in Nederland."