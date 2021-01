Noodverordening van kracht in Leeuwarden

In Leeuwarden is vanaf 17.00 uur een noodverordening van kracht. Burgemeester Sybrand Buma houdt rekening met de komst van groepen relschoppers, vanwege oproepen op sociale media. Buma roept mensen op weg te blijven uit de stad en niet meer naar buiten te gaan. Met zo’n verordening heeft de politie op de plaatsen waar de maatregel van kracht is meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren.

‘Wij nemen het recht op demonstreren zeer serieus, maar de afgelopen tijd zijn onaangekondigde samenkomsten in andere steden vaak uitgelopen in ongeregeldheden. Hierbij werd een hoop schade toegebracht aan de omgeving”, aldus Buma. Hij geeft aan dat er aanwijzingen zijn dat er ‘onaangekondigde samenkomsten’ op handen zijn die tot schermutselingen met de politie kunnen leiden. De noodverordening voor het stedelijk gebied van Leeuwarden geldt tot 04.30 uur.

Ook in verschillende andere gemeenten geldt dit weekend een noodverordening uit angst voor nieuwe ongeregeldheden die samenhangen met de avondklok. Onder meer in Apeldoorn, Venray en Meppel hebben de burgemeesters een noodverordening ingesteld vanwege mogelijke rellen.

Meppel

Burgemeester Richard Korteland van Meppel stelde een noodverordening in voor het centrum van de stad, het gebied daar vlak buiten en het stationsgebied. De maatregel, voor onbepaalde tijd, geldt dagelijks tussen 17.00 en 06.00 uur. In Apeldoorn gaat de noodverordening zaterdagavond om 21.00 uur in. Burgemeester Ton Heerts staat in die stad zondag een demonstratie op het Zwitsalterrein toe, maar is voor de zekerheid overgegaan tot een noodverordening. Burgemeester Luc Winants van Venray ontving ook signalen van aangekondigde rellen op zaterdagavond.

Afgelopen week werd ook in onder meer Rotterdam, Den Bosch, Gouda, Venlo, Veen, Sittard-Geleen, Stein, Weert en Leerdam een noodverordening ingesteld. Op veel plaatsen is die nog steeds van kracht.