Nieuwe protesten verwacht in Moskou: wegen en metrostations dicht

De Russische autoriteiten zetten zich schrap voor nieuwe protesten door aanhangers van oppositieleider Aleksej Navalni. De politie heeft opdracht gegeven om zeven metrostations te laten sluiten in het centrum van Moskou. Ook worden wegen afgesloten in de buurt van het Kremlin.

De oppositie wil dit weekend weer gaan demonstreren in de hoofdstad en tientallen andere steden. Ze protesteren tegen het Kremlin en voor de vrijlating van Navalni. Op die protestacties kwamen vorig weekend tienduizenden mensen af. De autoriteiten noemen de demonstraties illegaal en gevaarlijk en arresteerden vorige week duizenden betogers.

Belangrijke bondgenoten van Navalni, onder wie zijn broer Oleg, kunnen niet meedoen aan de protesten. Zij kregen vrijdag door een rechter huisarrest opgelegd tot eind maart. Hen wordt verweten dat ze hebben opgeroepen tot protesten die tot gevolg kunnen hebben dat het coronavirus verder om zich heen kan grijpen.

Navalni zit zelf ook nog vast. De autoriteiten arresteerden hem op een vliegveld in Moskou toen hij deze maand terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een medische behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. De Russische autoriteiten verwijten de politicus dat hij zich in die periode niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd.