Turkije en Rusland openen waarnemingscentrum Nagorno-Karabach

Turkije en Rusland hebben in de nasleep van het conflict bij Nagorno-Karabach een gezamenlijk waarnemingscentrum geopend. Vanuit die post gaan militairen uit de twee landen toezien op de naleving van de wapenstilstand die na zes weken het einde inluidde van de zware gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan maakte zaterdag bekend dat het waarnemingscentrum in de regio Agdam in Azerbeidzjan officieel de deuren heeft geopend. Het Russische ministerie van Defensie heeft laten weten dat drones worden ingezet om te kijken of iedereen zich houdt aan de wapenstilstand, die tot stand kwam na Russische bemiddeling. Ook zal ‘informatie van andere bronnen’ worden bekeken.

Nagorno-Karabach wordt door de internationale gemeenschap gezien als een deel van Azerbeidzjan, maar er wonen vooral etnische Armenen. Die verklaarden zich in de jaren negentig onafhankelijk. Dat leidde herhaaldelijk tot gewapende conflicten. Er vielen vorig jaar in anderhalve maand tijd duizenden doden. Azerbeidzjan kon toen ook weer gebieden inlijven. Dat zorgde voor grote onrust in Armenië.