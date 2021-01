‘Vertrouwen beleggers weer bijna op niveau van voor de crisis’

Beleggers zijn onder andere positiever over hun financiële situatie en de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille. Als het gaat om de algehele economische situatie zijn beleggers volgens ING wat minder positief over de komende maanden.

Verder wordt voor april een stand van de AEX-index van 640 punten voorspeld. Dat is nagenoeg gelijk aan de huidige stand van de leidende index in Amsterdam, maar volgens ING is dat evengoed de hoogste inschatting sinds het begin van de metingen. 40 procent van de Nederlandse beleggers gaat volgens ING momenteel voor safe en vindt het een goede tijd om te beleggen in minder risicovolle sectoren. Ongeveer 30 procent van de beleggers investeert in risicovolle sectoren.

Verder blijkt uit de barometer dat beleggers minder bezorgd zijn over hun baan. De positieve houding ziet ING terug in de verbeterde inschatting van de eigen financiële situatie van het huishouden. De zekerheid over werk en inkomen is hierin, samen met de ontwikkeling van de huizenprijzen, een belangrijke factor, aldus ING.