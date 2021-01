Amerikanen moeten mondkapjes gaan dragen in openbaar vervoer

De Verenigde Staten stellen het dragen van mondkapjes verplicht in bijna alle vormen van openbaar vervoer. Reizigers in vliegtuigen, treinen, veerboten metro’s en taxi’s moeten vanaf maandag hun neus en mond bedekken. De nieuwe richtlijn van gezondheidsdienst CDC geldt ook voor mensen in onder meer bus- en treinstations, vliegvelden en veerbootterminals.