Kaag: zou gezond zijn als premier maximaal twee termijnen regeert

"Ik vind het nooit gezond als mensen zo lang hetzelfde willen blijven doen. Dat hoor je ook terug uit het bedrijfsleven. Je kunt heel lang hetzelfde trucje blijven uitoefenen en je wordt er steeds beter in. Maar de 'delivery on the job' wordt er niet beter van. Hetzelfde kunstje doe je steeds beter, tot je een niveau bereikt dat het niet beter wordt. Het past dan niet meer bij de tijd", zegt Kaag over de inmiddels tien jaar durende regeerperiode van Mark Rutte, die de langstzittende premier van Nederland kan worden als hij de verkiezingen in maart wint.

"Ik vind het een aantrekkelijk idee dat een premier maximaal twee termijnen mag dienen. Dat houdt iedereen fris, en het zorgt voor meer in- en uitstroom in de politiek", aldus demissionair minister Kaag tegen de krant.