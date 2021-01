Aanhang Navalni wil weer in weekend betogen voor zijn vrijlating

Het belangrijkste doelwit van de aanhang van Navalni is dit weekend in Moskou het hoofdkwartier van de Russische Federale Veiligheidsdienst, de FSB. Dat pand, het Loebjanka- gebouw, herbergt al sinds de revolutie geheime diensten en bevat een beruchte gevangenis. De burgemeester van de Russische hoofdstad heeft de coronabeperkingen net ingrijpend versoepeld. Maar de regering keert zich fel tegen de betogers en mensen die ertoe oproepen in sociale media. President Poetin noemt protestacties illegaal en gevaarlijk.

Navalvi zit vast omdat hij zich volgens justitie niet heeft gehouden aan de voorwaarden waaronder hij een celstraf van 3,5 jaar wegens fraude niet hoeft uit te zitten. Dat wordt nu herzien nadat Navalni 17 januari uit Duitsland was teruggekeerd en meteen werd opgepakt. Navalni herstelde in Duitsland van een moordaanslag met gif in Siberië in augustus. Hij kon er in september het ziekenhuis verlaten.