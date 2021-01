SGP-politici in de regio willen PVV en Forum niet uitsluiten

Onlangs zei de nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen in de krant dat PVV en Forum te weinig bestuurlijke ervaring hebben en dat ze te ver van de standpunten van de SGP afstaan. Samenwerking zou daarom niet wenselijk zijn. Maar van de 97 deelnemers aan de enquête is 72 procent het niet eens met Van Meeuwen. Ruim de helft (54 procent) van de plaatselijke SGP-politici noemt het gedachtegoed van D66 kwalijker.

Het door partijleider Kees van der Staaij gehanteerde principe dat de SGP nooit van tevoren partijen uitsluit, krijgt bijval van 84 procent van de ondervraagden. "Ik begrijp heel goed dat mensen bezwaren hebben", zegt Van der Staaij. "Lokaal hebben SGP’ers zich soms geërgerd aan populistische of lokale partijen, die niet wilden helpen maar het besturen juist moeilijk maakten. Maar in de loop der jaren ben ik gesterkt in de gedachte dat je partijen niet op voorhand moet uitsluiten."

Voor het onderzoek van het Nederlands Dagblad zijn geen raadsleden of wethouders benaderd die deel uitmaken van een gecombineerde fractie met de ChristenUnie of een lokale confessionele partij.