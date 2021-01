Politie, OM en rechtspraak hebben 850 miljoen euro extra nodig

Het nieuwe kabinet moet 850 miljoen euro extra uittrekken voor de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Daarvoor pleiten de organisaties in Trouw, omdat ze te kampen hebben met personeelstekorten, achterstanden in bijscholing en verouderde ICT-systemen. Zo komt de rechtspraak 200 rechters te kort en heeft de politie in de toekomst 3500 extra mensen nodig.