Schaakrubriek: Zelden zal een wereldkampioen zo zijn afgeserveerd als in de volgende partij: Esipenko tegen Carlsen

De jonkies deden het goed in de eerste fase van het TATA-toernooi. De pas 17-jarige Firouzja verloor weliswaar in de eerste ronde van Carlsen, de wereldkampioen, maar dat kwam mogelijk door plotselinge zenuwen omdat hij kon winnen terwijl ook een incident uit 2019 een rol gespeeld kan hebben waarbij Carlsen zich niet van zijn sympathiekste zijde liet zien. Hoe dan ook, de Iraniër , die door kenners gezien wordt als een kandidaat voor de wereldtitel, stond na 8 rondes bovenaan na een stel overwinningen. De ontknoping volgt dit weekend.

Vijf en vijftig jaar geleden vond in Belgrado, toen de hoofdstad van het voormalige Joegoslavië, een voor het schaken belangrijke gebeurtenis plaats, de oprichting van Chess Informant. Ik weet nog hoe ik enkele jaren later in de kelder van Verlag Das Schach Archiv van Rattmann in Hamburg deel 1 ontdekte, vergeleken bij de huidige delen een onooglijk werkje, maar van grote historische betekenis, al was het maar door het pionierswerk van de Classificering van de schaakopeningen waardoor nu iedere opening een eigen code heeft. Voorts bijna 500 partijen met af en toe een foto er tussendoor en een register waar bv nogal wat partijen voorkomen van de Nederlandse grootmeester Donner. Zoals gezegd zijn het nu prachtig uitgevoerde boeken zoals de..

