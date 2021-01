De Jonge: dit kwartaal hooguit 1,5 miljoen vaccins AstraZeneca

Oorspronkelijk was gerekend op ruim 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. Maar de Brits-Zweedse farmaceut zegt met productieproblemen te kampen en daardoor veel minder te kunnen leveren, ook aan de andere EU-landen. ‘Heel erg teleurstellend”, zegt De Jonge.

Dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA het vaccin heeft goedgekeurd is wel ‘eindelijk weer eens goed nieuws over vaccins”, zet De Jonge. ‘Belangrijk dat we weer een nieuw vaccin in het totale assortiment hebben. Groot probleem blijft natuurlijk met hoeveel het dan binnenkomt.’

Janssen

De Gezondheidsraad moet nu bepalen voor welke doelgroepen het vaccin van AstraZeneca het meest geschikt is. Als alles meezit hoopt De Jonge direct na de eerste levering te kunnen beginnen met prikken. ‘Maar daar moet wel het een en ander voor gebeuren.’

Over het deels in Nederland ontwikkelde vaccin van Janssen is De Jonge positief gestemd. De effectiviteit tegen het coronavirus blijkt met 66 procent veel lager dan bij de vaccins van bijvoorbeeld Pfizer en Moderna. ‘Maar dat is op zich een prima score. Een gemiddeld griepvaccin haalt dat niet.’

De Jonge verwacht dat Janssen snel toelating tot de Europese markt zal aanvragen. Maar het vaccin zal niet voor april beschikbaar zijn. Nederland verwacht er in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen doses van te ontvangen. Omdat voor dit vaccin maar één prik nodig is, kunnen daar ook 3 miljoen mensen mee worden ingeënt.