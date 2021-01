Ollongren komt met apk-keuring voor gebouwen met veel publiek

Er komt een zogenoemde apk-keuring voor grote gebouwen waar veel publiek komt, zoals voetbalstadions en bioscopen, om te controleren of de constructie nog veilig is. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Hoe deze apk eruit gaat zien, maakt Ollongren dit najaar bekend.

Nu is er nog geen wettelijke, periodieke keuring voor dit soort gebouwen, zegt een woordvoerder van het ministerie. Een algemene periodieke keuring moet het volgens Ollongren makkelijker maken voor gemeentes om in te grijpen. Ze neemt met dit besluit een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over.

Die adviseerde in november vorig jaar een periodieke keuring voor grote openbare gebouwen, nadat het dak van het AZ-voetbalstadion in augustus 2019 deels was ingestort. Het Alkmaarse stadiondak voldeed bij de oplevering in 2006 al niet aan de eisen en binnen een paar jaar ontstond een scheur in een lasverbinding. Dat werd niet ontdekt omdat het dak nooit werd gecontroleerd. Doordat het stadion leeg was toen het dak naar beneden kwam, raakte niemand gewond.

‘Met deze wettelijke verplichting wordt de algemene zorgplicht die eigenaren nu al hebben om hun gebouwen veilig te houden concreter ingevuld en dit vereenvoudigt de rol van de gemeente als bevoegd gezag”, schrijft de minister. In een eerder stadium is al actie ondernomen om de KNVB-veiligheidsverklaring te verduidelijken en is er tevens een protocol opgesteld waarmee eigenaren de veiligheid van de constructie van hun voetbalstadion kunnen beoordelen.

In haar brief vermeldt Ollongren verder dat na overleg met Brandweer Nederland en NEN is besloten om sprinklers bij parkeergarages onder risicovolle hoge gebouwen verplicht te gaan stellen.