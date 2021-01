Ruim 11.500 boetes na zes avonden avondklok

Bijna een week na de invoering van de avondklok heeft de politie in het hele land 11.582 boetes uitgedeeld, zegt korpschef Henk van Essen tegen het ANP. Sinds de avondklok zaterdagavond werd ingevoerd zijn in het weekend al 5959 bekeuringen uitgeschreven, gevolgd door 5623 boetes in de dagen daarna tot en met vrijdagochtend 09.00 uur.

Voor opruiing en rellen heeft de politie tussen donderdag 09.00 uur en vrijdag 09.00 uur 92 arrestaties geregistreerd. Sinds maandag 9.00 uur tot vrijdag 9.00 uur zijn in totaal 347 arrestaties verricht voor opruiing, rellen en plunderen.

‘Sinds de invoering van de avondklok is de tijd van waarschuwen voorbij”, aldus van Essen. ‘Dat we de avondklok strikt handhaven zie je terug in de bekeuringen. We zijn strikt in de naleving, met een warm hart. Als de dienst van een ic-medewerker in het ziekenhuis uitgelopen is, dan knijpen we een oogje toe.’

Van Essen blikt terug op wat hij een ‘ongekend intensieve week’ noemt. ‘Demonstreren mag, maar molesteren niet. Je zag duidelijk dat het ongenoegen over de coronamaatregelen en de avondklok in veel plaatsen leidde tot rellen, vernielingen en plunderingen op een schaal die we decennialang niet gezien hebben in Nederland, zeker 25 tot 30 jaar geleden.’