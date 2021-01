Bouterse hoopt op goede afloop in strafzaak Decembermoorden

De Surinaamse oud-legerleider en ex-president Desi Bouterse hoopt dat de rechtszaak over zijn betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982 goed afloopt. Hij zei dat vrijdag toen hij naar de rechtbank in Paramaribo liep, bijgestaan door een kleine groep aanhangers.

In mei 2019 veroordeelde de Surinaamse krijgsraad Bouterse tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op zijn tegenstanders. In tegenstelling tot de vorige zitting waar Bouterse een uitgebreide verklaring aflegde, kwam de ex-president deze keer niet aan het woord. Het waren de zogenoemde auditeur militair en de advocaat van Bouterse die hun kijk op de zaak gaven. Volgens de verdediger was de Surinaamse krijgsraad in mei 2017 niet bevoegd om de omstreden Amnestiewet buiten werking te stellen, waardoor vervolging van Bouterse mogelijk werd. Ook zouden er fouten zijn gemaakt bij de dagvaarding, aldus de raadsman.

De zaak gaat verder op 26 februari. Ook dan zal Bouterse aanwezig moeten zijn, aldus de instructie van de president van de krijgsraad. Bouterse werd in 2019 veroordeeld voor de moord op de tegenstanders van het militaire regime in 1982. Hij was toen legerleider.