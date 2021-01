Oud-minister Bruins en GroenLinkser Buitenweg naar Raad van State

VVD’er Bruins was als minister voor Medische Zorg de bewindsman die over het coronabeleid ging, totdat hij op 19 maart opstapte. De dag ervoor werd hij door oververmoeidheid onwel tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Buitenweg stond op de tweede plek van de GroenLinks-lijst voor de verkiezingen in 2017. Ze voert het woord op het gebied van privacy en justitie, en kondigde eerder al aan na de verkiezingen van maart dit jaar uit de Kamer te gaan. Ze staat dus niet op de nieuwe lijst van haar partij.

De Raad van State is de belangrijkste adviseur van de regering.