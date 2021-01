Kaag neemt woorden over boerenorganisatie niet terug

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) blijft bij haar uitspraken over de boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) die ze eerder deze week op televisie deed. Ze neemt haar woorden niet terug, zei ze vrijdag in een reactie op de eis van de boerenclub voor een schadevergoeding. Dat FDF haar uitspraken smadelijk of lasterlijk vinden ‘is hun goed recht. We leven in een rechtstaat.’

De D66-lijsttrekker sprak in Nieuwsuur over de rellen van de afgelopen week naar aanleiding van de avondklok die vorig weekend is ingevoerd. Ze verwees daarbij naar de boerenprotesten van vorig jaar: ‘Farmers Defence Force, die eerst de hekken omrijden, journalisten bedreigen en uiteindelijk dan wel door het kabinet ontvangen worden. Dat vind ik ondenkbaar.’

Volgens de juridische vertegenwoordiger van FDF hebben de boeren van deze organisatie zich daar niet schuldig aan gemaakt en tast Kaag hen aan in ‘hun eer en goede naam”. Haar uitlatingen ‘ontberen een deugdelijke feitelijke onderbouwing”. Ze eisen daarom een schadevergoeding van 20.000 euro, binnen zeven dagen te voldoen, zo staat in een aangetekende brief aan de minister.

Breder verhaal

Kaag zegt dat het om het bredere verhaal gaat. ‘Het gaat om normering vanuit de politiek, woorden doen ertoe en je moet opkomen voor waarden. En ik vind dat we al een hele lange periode in Nederland stil zijn, dat we gedogen als er extreme uitspraken worden gedaan of als we situaties zien zoals in dit geval boeren die politiedranghekken omver rijden of een gemeentehuis bestormen. En dat kan natuurlijk niet. Dat moet je benoemen, dat hoort ook bij normeren uit de politiek en dat zal ik blijven doen.’

FDF is een actie begonnen tegen iedereen die zich in haar ogen schuldig maakt aan ‘lasterlijke smaad’ en ongefundeerde aantijgingen richting de boerenorganisatie, schrijft de organisatie op de website.

Behalve Kaag heeft FDF naar eigen zeggen ook juridische actie ondernomen tegen AVROTROS en de Nederlandse staat naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht en tegen de NRC in verband met een opiniestuk over boerenacties.