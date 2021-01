GameStop schiet weer omhoog op Wall Street

Het aandeel van gamewinkelketen GameStop schoot vrijdag bij het begin van de handel op Wall Street uit de startblokken. Dit nadat eerder opgelegde beperkingen bij de handel in het aandeel werden opgeheven. De graadmeters in New York begonnen de handelssessie in mineur. Daarmee volgden ze het voorbeeld van Europa.

De laatste tijd is veel te doen om GameStop, maar ook een aantal andere fondsen. Door een gezamenlijke acties van beleggers op social media won de gameketen die nog met fysieke winkels werkt in één week tijd 1000 procent aan beurswaarde. De GameStop-beleggers beschuldigen shortsellers van aasgiergedrag in crisistijd. Ook bioscoopketen AMC en recent American Airlines zagen hun beurswaarde door dergelijke acties eerder omhoogschieten.

Via Robinhood en andere beleggingsapps hebben kleine beleggers verenigd op het onlineplatform Reddit de laatste tijd massaal aandelen van bovengenoemde bedrijven gekocht. Zo wilden ze onder anderen professionele beleggers als hedgefondsen die speculeren op een koersdaling opzadelen met zware verliezen. In een week tijd schoot de koers van GameStop met wel 1000 procent omhoog dankzij de ‘Reddit-beleggers’. Door de beperking zakte het aandeel donderdag flink in. In de vroege handel op vrijdag werd het aandeel ruim twee keer meer waard.

Johnson & Johnson

AMC Entertainment won 66 procent. De hard opgelopen koers gaf investeerder Silver Lake een goed moment om 600 miljoen dollar schuld om te zetten in aandelen. Door de coronacrisis zit de keten in financieel zwaar weer omdat bioscopen ofwel dicht zijn, ofwel alleen onder strenge voorwaarden open mogen.

Johnson & Johnson (J&J) verloor in de openingsminuten bijna 3 procent. Het coronavaccin dat J&J door farmaceut Janssen uit Leiden is ontwikkeld, biedt 66 procent bescherming tegen het coronavirus. Het percentage is behoorlijk lager dan bij andere middelen.

General Motors

Verder ging de aandacht op Wall Street naar General Motors. De automaker wil tegen 2035 alleen nog maar nieuwe auto’s te verkopen die geen schadelijke uitlaatgassen uitstoten. Ook wil het bedrijf bijdragen aan het bouwen van de laadinfrastructuur. Het aandeel GM verloor 1,6 procent.

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de vroege handel 1,3 procent tot 30.216 punten en de brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 3744 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor ruim 1 procent tot 13.196 punten.

De euro was 1,2148 dollar waard, tegen 1,2122 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 52,88 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 55,60 dollar per vat.