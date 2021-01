Van Engelshoven: teleurgesteld over aantal vrouwen in topposities

‘Heel teleurstellend”, noemt emancipatieminister Ingrid van Engelshoven de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring die vrijdag bekend werden. Het loopt nog weinig vaart met het aantal vrouwen in topposities. In 90 procent van de bedrijven is de verdeling nog niet evenwichtig, blijkt uit de monitor op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

‘Het streefcijfer wordt niet gehaald en men rapporteert daar ook niet over. Sterker: we zien nog steeds bedrijven die geen enkele stap zetten. We zien nog steeds bedrijven die geen enkele vrouw hebben in hun raad van bestuur of in hun raad van commissarissen,’ zegt de minister.

Van Engelshoven is dan ook blij met de conclusie van de monitor dat er zonder wetgeving geen vooruitgang komt. Binnenkort wordt haar wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer, waarmee beursgenoteerde bedrijven gedwongen worden minstens 33 procent vrouwen in hun raad van commissarissen te hebben. Iedere benoeming die dat niet ondersteunt, wordt volgens dat wetsvoorstel nietig verklaard.

Lelijke maatregel

Engelshoven noemt het ‘een lelijke maatregel’ die nodig is omdat het bedrijfsleven niet uit zichzelf meer vrouwen aanstelt. ‘Dat is slecht voor de kansen van vrouwen maar ook slecht voor de besluitvorming in die bedrijven.’

De afgelopen vier jaar werkte Van Engelshoven naar eigen zeggen aan draagvlak voor dat wetsvoorstel. Eerder ingrijpen heeft het vorige kabinet volgens haar ‘niet aangedurfd”.