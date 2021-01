‘ME-schopper’ demonstratie Amsterdam noemt actie ‘fout’ en ‘dom’

De 36-jarige man uit Almere die een karatetrap uitdeelde aan een ME’er en die geweld gebruikte tijdens de ontbonden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari, Pim de V. L., noemt zijn acties ‘fout’ en ‘dom”. Tijdens een zitting van de snelrechter in Amsterdam bood hij zijn excuses aan aan de agent die hij wilde trappen.

De V. L. wordt ervan verdacht de ME’er opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te willen brengen en verder tijdens de rellen openlijk geweld te hebben gepleegd. De karatetrap raakte uiteindelijk niet de ME’er zelf, maar diens schild. Een foto van de ‘flying kick’ van de Almeerder werd in de media breed verspreid. Hij meldde zichzelf bij de politie.

Tijdens de zitting zei hij dat het geven van de trap gebeurde in een vlaag van verstandsverbijstering. ‘Het was een impulsieve handeling”, aldus de verdachte, die naar de verboden demonstratie trok omdat hij zich naar eigen zeggen zorgen maakt over de maatschappij, over zijn drie kinderen en zijn vrouw. ‘Dat wilde ik kenbaar maken door op de demonstratie aanwezig te zijn. Achteraf is dat ontzettend stom geweest. Als ik het kon terugdraaien, had ik dat gelijk gedaan.’

Gefrustreerd

De V. L. zei verder dat hij zich de afgelopen tijd gefrustreerd voelde door de coronamaatregelen, en dat hij wat wil gaan doen aan zijn agressie. Zijn drie schoolgaande kinderen zitten thuis, net als zijn vrouw, die al langere tijd kampt met chronische vermoeidheid. Zelf werkt de verdachte als vrachtwagenchauffeur, en heeft hij moeite om rond te komen. ‘Het is al zo’n acht, negen jaar een pittige tijd”, aldus de verdachte.

Op 17 januari waren op het Museumplein 2500 mensen bijeen, zowel betogers tegen de coronamaatregelen als relschoppers. Het liep uit op een heftige confrontatie tussen betogers en politie. Toen de actievoerders weigerden te vertrekken, werd het plein schoongeveegd door de ME. Daarbij werden waterkanonnen ingezet. De V. L. is een van de (intussen) 144 verdachten die in verband met deze ongeregeldheden zijn opgepakt.