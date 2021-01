Oppositie heeft geen vertrouwen in nieuwe beloftes De Jonge

Linkse oppositiepartijen hebben weinig vertrouwen in de nieuwe beloftes die demissionair coronaminister Hugo de Jonge vrijdag deed in het AD. In een interview zegt De Jonge dat de komende weken de achterstanden van de inentingen met het coronavaccin zullen worden ingehaald.

De PvdA stelt dat de minister verbetering blijft beloven, "maar het wordt nu echt tijd voor actie". Volgens GroenLinks zitten we in "een race tegen de klok. In plaats van steeds beterschap te beloven moet het kabinet hulp erbij halen", stelt fractieleider Jesse Klaver. De partij wil dat het kabinet een speciale regeringscommissaris aanstelt die de vaccinatiecampagne moet sturen.

De Jonge zegt verder dat het tempo van de vaccinatie wordt bepaald door de snelheid van de leveringen, maar ook daar zijn de partijen kritisch op. "De strategie is gewoon wankel en onlogisch", meent de PvdA. "Minister De Jonge kan de leveringen van vaccins wel steeds de schuld geven, maar ondertussen liggen er honderdduizenden vaccins in de vriezer."

Motie van wantrouwen

Ook de SP reageert fel. "De minister had geen duidelijk plan toen hij aan deze vaccinatiecampagne begon. Nu wordt hij telkens ingehaald door de feiten." De partij wil dat er beter wordt geluisterd naar de werkvloer "in plaats van vast te houden aan de bureaucratie van het ingewikkelde zorgstelsel dat we hebben".

De Jonge kreeg eerder al eens een gele kaart. De PVV diende begin januari een motie van wantrouwen in tegen de (toen nog niet demissionaire) coronaminister. Die kreeg steun van Forum voor Democratie, DENK en het onafhankelijke Kamerlid Henk Krol.