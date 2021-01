Oordeel van EMA over vaccin AstraZeneca uitgesteld

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, heeft zijn oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca nog niet klaar. De conclusies zouden om 15.00 uur naar buiten gebracht worden, maar dat is verschoven naar 16.30 uur. De oorzaak is niet bekend.

Over het vaccin van AstraZeneca is de laatste tijd veel te doen. De farmaceut zegt minder van het middel te kunnen leveren dan eerder was afgesproken. Bovendien twijfelen Duitse toezichthouders openlijk of het vaccin wel genoeg bescherming biedt voor ouderen, terwijl dat juist de meest kwetsbare groep is.

Als het EMA met een positief oordeel over het vaccin komt, beslist de Europese Commissie of het middel inderdaad op de markt mag worden gebracht. Tot nu toe zijn twee coronavaccins toegelaten, van Pfizer/BioNTech en van Moderna.