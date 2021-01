Marokko start als eerste vaccinatiecampagne op vasteland Afrika

Marokko is een vaccinatiecampagne gestart en heeft daarmee een primeur op het Afrikaanse continent. In academische ziekenhuizen in Casablanca zijn om te beginnen mensen die in de ziekenhuizen werken ingeënt met een vaccin van Sinopharm, meldden plaatselijke media. Marokkanen kunnen zich op ongeveer 3000 locaties in hun land laten vaccineren. De procedure inclusief de vaccinatie duurt tien minuten tot een kwartier volgens de gezondheidsautoriteiten.

Het Noord-Afrikaanse land van rond de 37 miljoen inwoners heeft doses van het vaccin van Oxford en AstraZeneca die zijn geproduceerd door het Indiase Serum Institute en het Chinese Sinopharm ingeslagen. Marokko heeft in totaal 66 miljoen doses besteld van de twee middelen. Het land zou dat anders hebben aangepakt dan sommige andere ontwikkelingslanden, die bijvoorbeeld via de Wereldgezondheidsorganisatie proberen vaccins te regelen. De Marokkaanse regering deed volgens een ingewijde rechtstreeks zaken met de vaccinmakers.

Marokko wil vanaf nu circa 25 miljoen mensen gratis vaccineren, als eerste mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen. Het land heeft ook elders vaccins besteld en een particuliere onderneming gaat mogelijk het Chinese vaccin in Marokko maken.

Het land is door het virus relatief mild getroffen. Het heeft een half miljoen besmettingen vastgesteld en wijt 8200 sterfgevallen aan het virus. Dat is relatief weinig afgezet tegen het aantal inwoners. Momenteel liggen 470 coronapatiënten in kritieke toestand in ziekenhuizen. Marokko is vooral economisch zwaar getroffen door de coronamaatregelen. De regering heeft het land op slot gedaan uit angst voor verspreiding van het coronavirus. De economie kromp vorig jaar volgens het Internationaal Monetair Fonds met ruim 7 procent. Daardoor steeg ook de werkeloosheid verder. Er kwamen ook Nederlanders vast te zitten in Marokko toen de autoriteiten daar een lockdown instelden. Hun repatriëring verliep moeizaam.