Belgische economie krimpt ruim 6 procent in coronajaar 2020

De economie van België is in het coronajaar 2020 met 6,2 procent gekrompen. Volgens de Belgische centrale bank viel de krimp daarmee ruim drie keer sterker uit dan tijdens de financiële crisis van 2009. Destijds kromp de economie nog met 2 procent.

De impact van de coronacrisis was het sterkst voor de dienstensector met bijvoorbeeld horeca en detailhandel als gevolg van de lockdowns. Maar ook in de industrie en bouw stond de activiteit onder druk.

In het vierde kwartaal van 2020 wist de Belgische economie nog wel een klein plusje van 0,2 procent op kwartaalbasis op te tekenen, ondanks de nieuwe lockdowns. Op jaarbasis was in de laatste periode van het jaar echter sprake van een neergang met 4,8 procent.

Met name in het tweede kwartaal van vorig jaar kreeg de Belgische economie harde klappen van de lockdowns. In die periode kromp de economie met 11,8 procent. In het derde kwartaal was vervolgens een flinke opleving te zien.

Economen van ING verwachten voor dit jaar een groei van de Belgische economie met 3,7 procent.