Hongarije keurt Chinees coronavaccin goed

De Hongaarse premier Viktor Orbán zei vrijdagochtend dat hij vrijdag of zaterdag al een deal kan sluiten met China om het vaccin in te slaan. Orbán wilde nog afwachten hoe het inenten in Servië zou verlopen, daar is onlangs een grote inentingscampagne gestart met het middel van Sinopharm.

Met behulp van het Chinese middel zou Hongarije in maart al 1,7 miljoen mensen gevaccineerd kunnen hebben. De premier zei dat hij het liefst ingeënt wil worden met het vaccin van Sinopharm, dat is volgens hem het betrouwbaarst.