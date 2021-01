Eerste lijsttrekkersdebat op 8 februari, locatie blijft geheim

De lijsttrekkers van VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP zijn aanwezig bij het debat, de PVV en D66 moeten nog uitsluitsel geven. Er zijn volgens een woordvoerster van de organisatie geen concrete aanwijzingen dat mensen van plan zouden zijn naar het debat te komen met slechte bedoelingen, ‘maar we hebben allemaal de onrust van afgelopen dagen meegekregen”. Daarmee doelt ze op de rellen in verschillende steden, waarbij ook journalisten zijn aangevallen.

Journalisten Welmoed Sijtsma (WNL) en Eelco Bosch van Rosenthal (Nieuwsuur) praten de middag aan elkaar. Bij het ‘Noordelijk Lijsttrekkersdebat’ is geen publiek of pers aanwezig. Het debat duurt van 15.30 tot 17.00 uur en is onder meer te volgen via de digitale kanalen van de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden.

Thema’s die tijdens het debat worden besproken zijn naast de coronacrisis onder meer gelijke kansen voor jongeren en energiewinning. Ook regionale onderwerpen komen aan bod, zoals de toekomst van de Waddeneilanden.