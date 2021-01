Rusland kan met Spoetnik V-vaccin EU te hulp schieten

Rusland heeft aangeboden de Europese Unie te hulp te schieten met het Russische coronavaccin Spoetnik V, omdat de EU te weinig vaccins zou krijgen van met name de farmaceuten van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca. In het tweede kwartaal kan het land volgens de autoriteiten de EU aan 100 miljoen doses helpen.

Het vaccin waarmee in Rusland al maanden wordt ingeënt is nog niet goedgekeurd door de Europese geneesmiddelenautoriteiten (EMA), maar daar is volgens de Russische zegslieden pas een verzoek toe ingediend.

Hongarije heeft op eigen houtje afgelopen week twee miljoen doses Spoetnik V besteld. Het vaccin wordt sinds augustus, aanvankelijk experimenteel, toegediend en is inmiddels in zeker vijftien landen officieel goedgekeurd.