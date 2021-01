Duitsland verwacht beperkte goedkeuring vaccin AstraZeneca

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn verwacht dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het coronavaccin van AstraZeneca goedkeurt, maar dat er wel beperkingen aan worden gesteld. Volgens Spahn is het nog onvoldoende duidelijk of het middel ook werkt voor ouderen.

Spahn zei dat nog moet blijken hoe sterk de waarschuwing van de EMA wordt. Het Duitse vaccinatiecomité zei donderdag dat het middel in Duitsland alleen wordt ingezet voor mensen jonger dan 65 jaar oud. AstraZeneca en de Europese Commissie hebben een conflict over het aantal doses dat geleverd moet worden. AstraZeneca verminderde dat vorige week flink, tot woede van de commissie. Deze week deed de farmaceut de EU een handreiking, maar de EU vond dat niet genoeg. Spahn zei dat het aanbod wel ‘vertrouwen opwekt”.

De minister zei ook dat de Europese Unie in onderhandeling is met het Amerikaanse Novavax over een coronavaccin. Volgens Novavax is het vaccin voor 90 procent effectief. De EU zou zeker 100 miljoen doses willen bestellen.

‘Gaat de goede kant op’

Spahn en de baas van het Robert Koch-Institut (RKI) Lothar Wieler gingen tijdens een persconferentie ook in op de coronasituatie in Duitsland. Het gaat volgens Wieler de goede kant op, maar het aantal besmettingen met coronamutaties groeit nog steeds.

‘De epidemie is onder controle als er dagelijks niet meer dan duizend besmettingen per dag bijkomen”, aldus Wieler. De afgelopen dag kwamen er ruim 14.000 nieuwe besmettingen bij.

De baas van het RKI, het Duitse RIVM, herhaalde nog maar eens de doelstelling om in februari alle bewoners van verpleeghuizen ingeënt te hebben. Eind maart moeten alle Duitse 80-plussers een vaccinatie hebben gekregen.